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Гостями фестиваля "Вам, Любимые" в Москве стали 700 тыс. человек

Мероприятия проходили на 14 площадках города

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Посетителями фестиваля "Вам, Любимые", который впервые прошел в Москве с 7 по 9 марта и был посвящен Международному женскому дню, стали 700 тыс. жителей и гостей города, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В Москве завершился трехдневный фестиваль "Вам, Любимые". С 7 по 9 марта на фестивальных площадках - их было 14 - побывали 700 тыс. гостей. Посетители поучаствовали в творческих занятиях, посмотрели интерактивные представления, попробовали новинки весеннего меню от московских рестораторов и приобрели цветы и подарки к Восьмому марта", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что гости фестиваля смогли поучаствовать в 400 мастер-классах, увидеть 12 спектаклей и почти 100 интерактивных театрализованных программ - поздравлений от артистов в образах рыцарей, поэтов и стиляг. Кроме того, посетители приобрели в торговых шале 2 тыс. букетов и цветочных композиций, 3,4 тыс. сладких подарков и 3,3 тыс. сувениров.

В пресс-службе отметили, что наибольшей популярностью пользовались театрализованные программы - спектакли театров "ДаМы" и "Каникулы ПРО" на Манежной площади, а также интерактивные поздравления-сценки на Манежной, Пушкинской площадях и столичных бульварах. Их посмотрели около 30 тыс. человек. Бесплатно покатались на каруселях 75 тыс. гостей. Также за три дня фестиваля гости приобрели почти 10 тыс. порций горячих блюд и 6,3 тыс. литров согревающих и прохладительных напитков.

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