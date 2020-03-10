Открытие станции Щукинская МЦД-2 улучшит транспортную доступность районов в столичном СЗАО

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Открытие нового остановочного пункта Щукинская, строительство которого ОАО "РЖД" планирует завершить в 2020 году, улучшит транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево, где проживают более 170 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Новая станция МЦД-2 Щукинская улучшит транспортную доступность района Щукино, где проживают более 110 тыс. человек, и частично района Покровское-Стрешнево, где проживают более 60 тыс. человек. С новой станции второго диаметра можно будет пересесть на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии метро, пешая пересадка займет не более 3 минут. Ожидается, что запуск нового остановочного пункта разгрузит станцию Щукинская Таганско-Краснопресненской линии до 3%. Прогнозируемый пассажиропоток остановочного пункта составит около 7 тыс. человек в сутки в 2020 году, а к 2030 году - более 12 тыс. человек в сутки", - сообщили в пресс-службе.

Станция будет состоять из островной пассажирской платформы с навесами на всю длину и современного конкорса с теплым кассовым и турникетным залами с выходами в сторону одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии метро и в сторону трамвайной площадки, а также к Полесскому проезду.

Жители района Щукино и частично района Покровское-Стрешнево получат станцию наземного метро в шаговой доступности. Вблизи станции расположены несколько парков, музеев и образовательных учреждений: Щукинский полуостров, Щукинский парк, Музей памяти воинов, погибших в Афганистане, Чечне и других горячих точках, Детский технопарк на базе НИЦ "Курчатовский институт" и ряд других.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.