Стас Михайлов, Григорий Лепс и Валерия выступят на фестивале "Крымская весна" в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Концерты известных российских исполнителей пройдут 15 марта на трех площадках фестиваля "Крымская весна", которые будут расположены на пешеходной Тверской улице. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На сценах праздничной Тверской выступят Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерия, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Александр Ф. Скляр, Олег Газманов, Елена Ваенга, Лариса Долина, Нюша, МОТ, Витас, ансамбль "Самоцветы", Инна Маликова и "Новые Самоцветы", группы "Дискотека Авария", Uma2Rman, "Градусы", Юлия Чичерина, "Моя Мишель" и многие другие замечательные исполнители. Побывать на концертах любимых знаменитостей можно будет совершенно бесплатно. Самое масштабное музыкальное шоу пройдет с 12.30 до 14.00 на сцене, расположенной напротив Манежной площади", - сказали в пресс-службе.

В этом году фестиваль "Крымская весна" пройдет с 14 по 22 марта. На пешеходной Тверской будут работать три сцены: на пересечении Тверской, Моховой и Охотного ряда (напротив Манежной площади), а также между Камергерским и Газетным переулками и между домами 8 и 15.

Ранее ТАСС сообщал, что 15 марта на пешеходной Тверской улице москвичи и туристы смогут поучаствовать в интеллектуальных играх "Что? Где? Когда?" и BrainZona. Они будут проходить одновременно на двух подиумах пешеходной Тверской. Принять участие в них смогут взрослые гости фестиваля и дети от 12 лет.

Кроме того, на праздничной Тверской все желающие смогут посмотреть хайлайн-шоу, полетать на зиплайне над "Крымским мостом". Также в программе: паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн (хождение по стропе), хайлайн (шоу на стропе, натянутой на уровне крыш домов) и уникальные мото-аттракционы - "Шар смелости" и "Мертвая петля". Всего на Тверской будет 10 спортивных площадок. Расписание интерактивных мастер-классов можно посмотреть на сайте фестиваля.