В Новой Москве построят больницу, дублирующую стационар в Коммунарке

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Площадка для строительства новой инфекционной больницы, которая станет дублером стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, определена в Новой Москве. Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В рамках режима повышенной готовности мы приняли решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, но тем не менее оснащенная самым современным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом", - написал мэр.