Число многодетных семей в Москве выросло в два раза за девять лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более 157 тыс. многодетных семей живут в Москве, за девять лет их количество выросло в два раза. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Большим достижением для Москвы стало увеличение числа многодетных семей - более чем в два раза за последние девять лет. Их сейчас в столице более 157 тыс. В них воспитываются 396 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2019 г. все дети, родившиеся в Москве (вне зависимости от того, где проживают их родители), получают подарочный комплект "Наше сокровище" из 44 вещей, необходимых в первые месяцы жизни. В прошлом году было выдано порядка 125 тыс. таких наборов.

В 2019 году была продолжена программа городского детского отдыха "Московская смена". По программе отдохнули почти 25 тыс. московских ребят. В 2019 году семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили адресную социальную помощь - свыше 220 тыс. электронных сертификатов на приобретение детских товаров, товаров длительного пользования и продовольственную помощь.