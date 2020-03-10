Московские школьники завоевали 48 дипломов на XIV Открытой олимпиаде по программированию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ученики столичных школ завоевали 48 дипломов XIV Открытой олимпиады по программированию в Москве, 14 из которых - дипломы победителей. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве завершилась XIV Открытая олимпиада по программированию. Ученики столичных школ завоевали 48 дипломов, 14 из которых - дипломы победителей. В соревновании приняли участие более 400 школьников из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии", - говорится в сообщении.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады могут получить льготы при поступлении в вузы. Ученики, показавшие высокие результаты, могут рассчитывать и на поддержку государства. Также Открытая олимпиада по программированию еще и прекрасная тренировка перед Всероссийской олимпиадой по информатике, за победу на которой ребята смогут получить премию от мэра Москвы - 500 тыс. рублей", отмечается на портале.

Олимпиада по программированию проводится с 2002 года, ей присвоен первый (высший) уровень. Принять участие в ней могут школьники 5-11-х классов. Состязание состоит из отборочного и заключительного этапов. Отбор проводится в два тура: длинный и короткий. По его итогам школьников приглашают в финал. По сложности задач и уровню подготовки участников соревнование не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Среди организаторов олимпиады Центр педагогического мастерства, Московский физико-технический институт, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова при поддержке департамента образования и науки города Москвы.