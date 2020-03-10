{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские школьники завоевали 48 дипломов на XIV Открытой олимпиаде по программированию

Всего в соревновании приняли участие более 400 школьников из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ученики столичных школ завоевали 48 дипломов XIV Открытой олимпиады по программированию в Москве, 14 из которых - дипломы победителей. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве завершилась XIV Открытая олимпиада по программированию. Ученики столичных школ завоевали 48 дипломов, 14 из которых - дипломы победителей. В соревновании приняли участие более 400 школьников из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии", - говорится в сообщении.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады могут получить льготы при поступлении в вузы. Ученики, показавшие высокие результаты, могут рассчитывать и на поддержку государства. Также Открытая олимпиада по программированию еще и прекрасная тренировка перед Всероссийской олимпиадой по информатике, за победу на которой ребята смогут получить премию от мэра Москвы - 500 тыс. рублей", отмечается на портале.

Олимпиада по программированию проводится с 2002 года, ей присвоен первый (высший) уровень. Принять участие в ней могут школьники 5-11-х классов. Состязание состоит из отборочного и заключительного этапов. Отбор проводится в два тура: длинный и короткий. По его итогам школьников приглашают в финал. По сложности задач и уровню подготовки участников соревнование не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Среди организаторов олимпиады Центр педагогического мастерства, Московский физико-технический институт, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова при поддержке департамента образования и науки города Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин поддержал снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС