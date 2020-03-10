Прием посетителей приостановили в соцучреждениях Москвы для профилактики вирусов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Прием посетителей в центрах содействия семейному воспитанию, пансионатах для ветеранов труда и ряде других соцучрежедний Москвы приостановлен для профилактики распространения вирусных инфекций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

"В учреждениях системы соцзащиты предпринимаются меры для профилактики распространения вирусных инфекций. Для этого в стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием, центрах содействия семейному воспитанию, пансионатах для ветеранов труда и психоневрологических интернатах приостановлен прием посетителей. Проживающие в них также пока не будут выезжать на экскурсии и массовые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что помимо этого специализированный центр занятости "Моя карьера" и флагманский центр занятости населения "Моя работа" приостановили проведение групповых мероприятий. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. При этом индивидуальный прием соискателей и консультации продолжатся в обычном режиме.

Ранее столичный департамент образования сообщал, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом издал приказ, в соответствии с которым школам и учреждениям дополнительного образования поручено контролировать состояние здоровья детей и регулярно измерять их температуру. Если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей. До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику.

Кроме того, на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ отменены выездные и массовые мероприятия, занятия в бассейнах, а уроки по разным предметам рекомендовано проводить в одном классе, чтобы дети не переходили из одного помещения в другое.