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Распространение коронавируса нового типа

Мероприятия фестиваля "Крымская весна" на Тверской улице в Москве отменят

По словам источника в мэрии Москвы, массовые мероприятия фестиваля отменяются из-за ситуации с распространением вирусных инфекций

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мероприятия фестиваля "Крымская весна" на Тверской улице будут отменены из-за угрозы распространения вирусных инфекций, при этом мероприятия фестиваля пройдут в парках и на районных площадках. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в мэрии Москвы.

"На Тверской улице мероприятий фестиваля "Крымская весна" проводиться не будет. Крупные массовые мероприятия фестиваля отменяются из-за ситуации с распространением вирусных инфекций", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на мероприятиях фестиваля в центре Москвы ожидалось более 100 тыс. гостей.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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