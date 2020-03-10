Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Прямой эфир с мэром Москвы Сергеем Собяниным пройдет 25 марта на телеканале "ТВ Центр", во время которого он ответит на вопросы горожан. Об этом во вторник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Задать вопросы можно с помощью специальной формы, которая размещена на сайте мэра Москвы. Для этого нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Помимо текста, можно отправить мэру Москвы видеовопрос", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция будет идти на официальном сайте мэра Москвы с 20:00 мск.