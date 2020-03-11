Квест "Московские реставраторы" появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новая онлайн-игра "Московские реставраторы" появилась на портале "Узнай Москву". Участники игры не только познакомятся с историей архитектурных памятников столицы, но и узнают о работе реставраторов, различных способах восстановления и сохранения памятников, сообщается в среду на портале правительства Москвы.

"На портале "Узнай Москву" появился новый квест "Московские реставраторы". Прогуливаясь по городу и выполняя задания [в режиме онлайн], участники игры не только познакомятся с историей архитектурных памятников столицы. Благодаря онлайн-игре можно узнать о работе известных советских реставраторов Петра Барановского и Николая Виноградова, а также о методах восстановления и сохранения памятников архитектуры в XIX-XXI веках", - говорится в сообщении.

Онлайн-игра включает в себя различные задания на внимательность, например, нужно найти определенное здание на заданной точке маршрута или сосчитать купола церквей. Маршрут протяженностью около 4 км включает в себя девять точек. Все они расположены в центре города. Общее время виртуальной прогулки составляет 90 минут. Этого достаточно, чтобы посетить все достопримечательности, обозначенные на интерактивной карте, и ответить на 14 вопросов.

Отмечается, что начать прогулку надо на Хохловской площади, где находится участок стены Белого города. Далее маршрут пролегает по скверу на углу улицы Покровки и Потаповского переулка и выходит на Маросейку. Там можно увидеть руины дома XIX столетия, которые реставраторы законсервировали уже в XXI веке, а также узнать, что такое реставрационное окно. На Новой площади участники квеста обнаружат храм, в котором в 1940-х годах располагался Музей истории и реконструкции Москвы. Завершится квест на Никольской улице - там находятся сооружения, разрушенные в советское время, но восстановленные в 1990-х годах.

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по достопримечательностям столицы содержит описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 636 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах. Недавно на сайте и в приложении "Узнай Москву" появилось 12 онлайн-квестов по столичным музеям.