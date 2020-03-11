Движение на МКАД полностью восстановили после ДТП

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Движение транспорта в районе 43-го км МКАД, где после столкновения двух машин возник пожар, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в УГИБДД по Москве.

"В настоящий момент движение восстановлено. В результате инцидента никто не пострадал", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что на 43-м км МКАД столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся на площади 3 кв. м. Незамедлительно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание.