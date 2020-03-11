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Каждый третий из проверенных в Подмосковье в 2019 году водителей был пьян

Власти региона отметили, что по сравнению с 2018 годом число выявленных случаев алкогольного опьянения у водителей уменьшилось на 7,6%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. водителей прошли медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики в Подмосковье в 2019 году. В результате состояние опьянения подтвердилось у каждого третьего, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"В 2019 году в Московской области медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения по направлению сотрудников ГИБДД прошли порядка 10 тыс. человек. Состояние опьянения подтвердилось у почти 3,2 тыс. водителей - в 32% случаев", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба уточнила, что в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в области на 7,6% уменьшилось число выявленных случаев алкогольного опьянения у водителей и почти на 12% - наркотического.

Медицинское освидетельствование проводится круглосуточно, в проведении исследований задействованы наркологические диспансеры. Анализы на наличие психотропных веществ в крови проводятся в психиатрических больницах, центральных районных и городских больницах.

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