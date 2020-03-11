Госпитализированные с ожогами глаз кварцевой лампой школьники вернулись к учебе в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Все учащиеся московской школы №1415, который получили ожоги глаз из-за включенной на уроке кварцевой лампы, вернулись к занятиям. Об этом ТАСС сообщила исполняющий обязанности директора школы Наталья Логинова.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования ТАСС сообщили, что в начале марта учительница первого класса московской школы 1415 использовала на перемене для обеззараживания воздуха кварцевую лампу и забыла ее выключить, когда дети вернулись в класс. По данным источника в правоохранительных органах, в результате более 20 детей получили ожог роговицы. В департаменте заявили, что педагог будет уволена. Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что родители учащихся выступают против увольнения преподавательницы, впоследствии уволился директор учебного заведения.

"В настоящее время ученики вернулись к занятиям в школе и продолжают обучение. Ребята чувствуют себя хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала она.

По словам Логиновой, педагог, которая забыла выключить бактерицидную лампу, сейчас находится на больничном. По факту случившегося продолжается расследование.