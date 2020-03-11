Еще два новых аттракциона планируют установить в парке "Остров мечты"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Две или три детских площадки могут создать в разных зонах парка "Остров мечты" в Москве, а также планируется создать еще два аттракциона. Об этом журналистам в среду сообщил технический директор парка Иван Шоль.

"Четыре аттракциона мы дозапустим в ближайшие недели. Еще есть место для двух аттракционов. Один из них будет медийным", - сказал Шоль. Он добавил, что планируется добавить и две-три детских площадки в разных зонах, так как выяснилось, что "Деревня смурфиков" пользуется популярностью.

По словам Шоля, всего на территории парка работает порядка 40 автоматов для продажи билетов и три кассы с продавцами, скоро планируем открыть еще одну дополнительную кассу. Количество аппаратов не изменится.

Он добавил, что парк недавно изменил график работы. Теперь "Остров мечты" открыт не до 24:00, а до 22:00. Он пояснил, что такие изменения связаны с посещаемостью парка. По его словам, родители с детьми как раз уходят к 22:00.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Для создания "Острова мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га.