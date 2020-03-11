Сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сезон активности клещей в 2020 году в Москве может продлиться не шесть, а восемь месяцев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе национального парка "Лосиный остров"

"По данным Роспотребнадзора, в этом году сезон активности клещей в Москве в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь. Это связно с тем, что из-за аномально теплой погоды клещи проснулись раньше обычного", - пояснили в пресс-службе.

Профилактические работы с клещами в парке "Лосиный остров" начнутся, когда появится устойчивый травостой.

Также специалисты рекомендуют горожанам и гостям столицы не забывать, что для профилактики при выходе на природу надо пользоваться специальными индивидуальными репеллентами, надевать закрытую одежду, головной убор, носить высокую обувь.

"Кроме того, можно сделать прививку против клещевого энцефалита в поликлинике после консультации врача. Также советуем быть внимательными к домашним питомцам, с которыми вы гуляете в лесопарках", - уточнили в пресс-службе.