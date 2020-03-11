Около 1 тыс. контактировавших с заболевшими коронавирусом установили в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полный круг контактировавших с зараженными коронавирусом людьми установили в Москве, их около 1 тыс. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Полный круг контактов каждого из пациентов уже был установлен, все они находятся под наблюдением врачей.

"За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее <...> Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тыс. человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", - сказала Ракова.

После того, как подтверждается диагноз, пассажирам рейса, на котором прилетел пациент, рассылаются СМС-оповещения. Всех просят перейти на самоизоляцию и вызвать домой врача. Уже отправлено более 650 сообщений. Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.

По словам заммэра, эти меры позволяют успешно дистанцировать людей от посещения работы или учебы и сдерживать распространение инфекции. Одного из переболевших уже выписали. Он полностью здоров. Остальные проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях города.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента здравоохранения подтвердили, что контактировавшие с больными коронавирусом водители такси находятся под наблюдением врачей в Москве.

"Благодаря работе экспертов удалось также выявить водителей городских такси, которые совершали поездки с заболевшими. С ними оперативно связались специалисты. Водителей (некоторых - вместе с семьей) поместили в обсервационные центры Москвы", - сказали в пресс-службе.