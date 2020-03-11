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Распространение коронавируса нового типа

Московские парки закупили кварцевые лампы для профилактики коронавируса

Кроме того, сотрудники парков и арендаторы дополнительно проинструктированы о соблюдении правил гигиены и дезинфекции на рабочих местах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московские парки намерены установить кварцевые лампы в местах массового скопления людей для профилактики коронавируса. Также закуплены термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мосгорпарка.

"Закуплены, бесконтактные термометры, респираторы, облучатели-рециркуляторы и стационарные кварцевые облучатели для установки в местах с массовым скоплением людей; обеспечено наличие запаса дезинфицирующих средств", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что также в зонах отдыха усилены меры по санитарной обработке общественных туалетов, усилен контроль за дезинфекцией объектов общественного питания, сотрудники проводят влажную уборку гардеробных и других помещений с массовым пребыванием людей. Обеспечено регулярное проветривание и влажная уборка административных помещений. Кроме того, ежедневно дезинфицируются дверные ручки, зрительские сидения и лестничные поручни, усилен контроль за работой систем приточно-вытяжной вентиляции.

Сотрудники парков и арендаторы дополнительно проинструктированы о соблюдении правил гигиены и дезинфекции на рабочих местах, добавили в пресс-службе.

4 марта управление Роспотребнадзора по Москве направило предписания об усилении дезинфекционного режима руководителям транспортных, спортивных и культурно-массовых объектов, гостиниц, торговых центров и сетей, организаций общепита, образовательных и социальных учреждений, здравоохранения, объектов ЖКХ. В соответствии с предписанием руководителям учреждений необходимо создать условия для соблюдения правил личной гигиены персонала предприятий и посетителей, обеспечить кратность проведения уборок с использованием дезинфицирующих средств, проведение обеззараживания воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы) в помещениях массового скопления людей, проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, говорилось о необходимости создать постоянный запас дезинфицирующих средств и салфеток, одноразовых масок, а также кожных антисептиков для обработки рук.

Ситуация с коронавирусом

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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