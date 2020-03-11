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Проходку перегонных тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии завершат в 2021 году

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в этом году с помощью тоннелепроходческих комплексов в месяц будет прокладываться около 3 км тоннелей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Проходку перегонных тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в следующем году, сейчас на проходке тоннелей работает 12 комплексов. Об этом сообщил в среду руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В 2021 году планируется завершить проходку перегонных тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии <...> В этом году с помощью тоннелепроходческих комплексов в месяц будет прокладываться около 3 км тоннелей", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что в настоящее время на проходке тоннелей БКЛ работают 12 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). Три из них диаметром 10 м сооружают двухпутные тоннели. 25 февраля начались проходки двух двухпутных перегонных тоннелей на БКЛ - от станции "Мневники" в сторону "Кунцевской" и от "Кунцевской" в сторону станции "Давыдково".

"Всего при строительстве метро в столице используются более 30 тоннелепроходческих механизированных комплексов, сейчас в работе находятся 20 ТПМК, 12 из них задействованы на БКЛ, один - на Люблинско-Дмитровской линии, два - на Калининско-Солнцевской линии, пять - на Коммунарской линии", - говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В сообщении уточняется, что станции Каховской линии в составе БКЛ откроют в 2021 и в 2022 годах; северо-восточный участок БКЛ планируют открыть к 2022 году.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 км, включая существующий участок от "Каховской" до "Каширской". Это крупнейший в мире проект в области метростроения. На кольце расположится 31 станция. С них можно будет сделать 23 пересадки на другие ветки метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на московские центральные диаметры - МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на другие линии железной дороги. Первый участок БКЛ со станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" открыли в феврале 2018 года. В декабре того же года заработала станция "Савеловская". Пассажиры московского метро за два года совершили около 58 млн поездок по БКЛ.

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