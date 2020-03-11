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Московским водителям рекомендуют не парковаться около деревьев 12 марта из-за непогоды

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендуют не парковаться вблизи деревьев или крупных конструкций в связи с непогодой, сообщается в среду в официальном аккаунте в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"12 марта синоптики обещают осадки и порывы ветра до 18 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь и не укрывайтесь под рекламными щитами, деревьями и любыми конструкциями, у которых есть хотя бы небольшая парусность", - говорится в сообщении.

В нем также содержится просьба сообщать о поломанных ветром знаках и светофорах по номеру 3210.

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