Московским водителям рекомендуют не парковаться около деревьев 12 марта из-за непогоды

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендуют не парковаться вблизи деревьев или крупных конструкций в связи с непогодой, сообщается в среду в официальном аккаунте в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"12 марта синоптики обещают осадки и порывы ветра до 18 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь и не укрывайтесь под рекламными щитами, деревьями и любыми конструкциями, у которых есть хотя бы небольшая парусность", - говорится в сообщении.

В нем также содержится просьба сообщать о поломанных ветром знаках и светофорах по номеру 3210.