В Москве впервые применили поиск мигрантов-нелегалов по цифровым следам

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы впервые в прошлом году применила возможность выявления нелегальных мигрантов по цифровым следам. Об этом в интервью ТАСС рассказал прокурор столицы Денис Попов.

"Как известно, для трудовых мигрантов важнейшим фактором является возможность перевода заработанных средств на родину. Поэтому совместно с Росфинмониторингом мы разработали и применили на практике новую методику выявления мест концентрации иностранных граждан", - пояснил прокурор.

Росфинмониторинг предоставил данные о системе быстрых денежных переводов за рубеж. "Сведения о работающих офисах переводов денежных средств мы наложили на карту города и определили места их концентрации, которые во многом совпали с расположенными рядом строительными и промышленными объектами", - сообщил Попов. Так, самые частые переводы денежных средств в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию оказались на юго-востоке столицы в Печатниках и Люблино. Проверка в Печатниках выявила мини-городок мигрантов на территории одной из заброшенных промышленных баз, где был налажен бизнес. На якобы заброшенной территории работало кафе и продуктовый магазин, мигранты проживали там с семьями, а заработок давал бизнес по ремонту автомобилей и сортировке отходов.

"По результатам проверки более 40 иностранцев задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. 17 из них были привлечены к административной ответственности, а в отношении организации-работодателя прокуратурой инициировано административное производство", - сообщил прокурор Москвы.

По его словам, "в перспективе такое взаимодействие с Росфинмониторингом позволит устанавливать недобросовестных предпринимателей, использующих труд нелегальных мигрантов, сокращать серый сектор и выводить деньги из теневого оборота".

Прокурор в интервью также отметил, что работающие в Москве иностранцы только в минувшем году перевели семьям на родину 25 млрд рублей.

"Не секрет, что крупным каналом перемещения капиталов является система быстрых денежных переводов. В прошедшем году с территории города иностранцами таким способом переведено порядка 25 млрд рублей", - сообщил он.

Легальную трудовую деятельность по патентам в Москве в 2019 году осуществляли 644 тыс. иностранцев - на 5% больше, чем в 2018 году.