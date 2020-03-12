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Работающие в Москве иностранцы перевели семьям в прошлом году 25 млрд рублей

Всего легальную трудовую деятельность по патентам в Москве в 2019 году осуществляли 644 тыс. иностранцев

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Работающие в Москве иностранцы только в минувшем году перевели семьям на родину 25 млрд рублей. Такую цифру озвучил в интервью ТАСС прокурор столицы Денис Петров.

"Не секрет, что крупным каналом перемещения капиталов является система быстрых денежных переводов. В прошедшем году с территории города иностранцами таким способом переведено порядка 25 млрд рублей", - сообщил он.

Большая часть переводов шла в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и другие страны. Анализ данных о переводах средств за рубеж прокуратура провела при помощи Росфинмониторинга для выявления мест нелегального труда мигрантов и предпринимателей, использующих серые схемы привлечения иностранных мигрантов. Легальную трудовую деятельность по патентам в Москве в 2019 году осуществляли 644 тыс. иностранцев - на 5% больше, чем в 2018 году.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.

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