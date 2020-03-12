Москвичи оформили более 30 тыс. запросов на выдачу архивных документов через портал мэрии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москвичи более 30 тыс. раз запрашивали архивные справки, копии документов, выписки и информационные письма из государственных архивов города с помощью портала мэрии с момента начала предоставления данной услуги в 2014 году. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Чаще всего пользователи mos.ru обращаются с просьбами предоставить им справки о заработной плате с предыдущих мест работы. За шесть лет их запросили более 12 тысяч раз. На втором месте по популярности - документы, подтверждающие трудовой стаж. Они необходимы для начисления пенсии по возрасту. Такие запросы были отправлены через портал свыше 10 тыс. раз. Еще около 2,5 тыс. обращений касались справок, доказывающих факт окончания человеком высшего или среднего специального учебного заведения Москвы", - сообщили порталу в Главархиве.

Отмечается, что через сайт мэрии москвичи также могут запросить справки об установлении опеки и попечительства, копии актов медицинского освидетельствования, выданных до 2005 года, документы о награждении медалями, знаками, грамотами, архивные выписки о мобилизации на трудовой фронт и в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны, справки о пособии по безработице, копии приговоров, вынесенных Мосгорсудом, а также другие документы.

Чтобы воспользоваться данными услугами жителю столицы необходимо зарегистрироваться на портале мэрии и воспользоваться услугой "Получение архивной справки".