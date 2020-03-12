Проведение онлайн-голосования по Конституции не потребует изменения законов Москвы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Проведение электронного голосования о поправках к Конституции РФ не потребует изменения законов Москвы. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В случае проведения электронного голосования в Москве в рамках общероссийского голосования по поправкам к основному закону вносить изменения в столичное законодательство не потребуется. Закон о поправке в Конституцию РФ, который будет вынесен на всенародное голосование 22 апреля, содержит норму о возможности организации дистанционного электронного голосования при наличии условий для его проведения. С технической точки зрения столица готова к тому, чтобы все жители нашего города в полной мере воспользовались преимуществами современных избирательных технологий", - сказал Шапошников.

Он добавил, что Москва является единственным субъектом Российской Федерации, в котором отработан механизм проведения электронного голосования. В ходе избирательной кампании 2019 года по выборам действующего созыва депутатов Московской городской думы москвичам впервые в России была предоставлена возможность голосовать дистанционно без посещения избирательного участка.

По словам Шапошникова, эксперимент, прошедший в трех избирательных округах столицы, был признан успешным. Электронный формат очень удобен для тех, кто по различным причинам не может прийти на избирательный участок, например, по состоянию здоровья или находясь в день голосования в командировке или в отпуске.

"Голосование через интернет позволяет отдать свой голос в удобное для вас время фактически из любой точки мира, где ловит ваш мобильный телефон. Это существенное расширение возможностей граждан по реализации их активного избирательного права", - заключил спикер.