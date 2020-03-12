Мастер-классы, игры и тренинги начнутся на ВДНХ в рамках фестиваля "PROвыбор" с 14 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фестиваль профориентации "PROвыбор" начнется на ВДНХ 14 марта, его посетители смогут принять участие в мастер-классах, играх и тренингах, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Так, 14 марта в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ пройдет фестиваль профориентации "PROвыбор". На него приглашают школьников, студентов и тех, кто хочет открыть для себя новые профессиональные направления. <…> В рамках фестиваля "PROвыбор" запланированы тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Посетителям расскажут, как развивать системное мышление и достигать поставленных целей", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в материале, в Москве регулярно проводятся обучающие программы для молодежи. Эти программы помогают познакомиться с самыми востребованными в городе специализациями, а также дают возможность определиться с профессией и получить базовые навыки трудоустройства. Цель таких мероприятий - помочь школьникам и студентам начать карьеру и стать успешными.

На фестивале профориентации гости смогут пройти тестирование и получить консультацию, а также проверить свои коммуникативные способности и потренировать навыки выступлений перед публикой. Также участники узнают об инструментах профессиональной навигации и ориентации, которые сегодня предлагает Москва, научатся оперативно организовывать свою деятельность и в игровой форме оценят навыки командной работы. Кроме того, в программу фестиваля входят бизнес-игра "Профессионариум", тренинг по выбору профессии "Ты решаешь, кем быть" и открытый лекторий Национального центра профессиональной ориентации.

"В рамках фестиваля "PROвыбор" участники научатся ориентироваться в мире профессий и правильно оценивать свои возможности", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.