Московский зоопарк из-за ранней весны будет работать на час дольше с 13 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. График работы Московского зоопарка поменяется с 13 марта, он будет работать на час дольше - до 19:00, а также там откроется еще один вход. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы столичного зоосада.

"С 13 марта Московский зоопарк начнет работать на час дольше - до 19:00. Кассы на вход будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время можно будет войти на территорию. Отдельная новость - открывается дополнительный вход с улицы Большая Грузинская, дом 1, строение 103, рядом с КПП-1", - отмечается в сообщении.