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Московский зоопарк из-за ранней весны будет работать на час дольше с 13 марта

Кассы на вход будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время можно будет войти на территорию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. График работы Московского зоопарка поменяется с 13 марта, он будет работать на час дольше - до 19:00, а также там откроется еще один вход. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы столичного зоосада.

"С 13 марта Московский зоопарк начнет работать на час дольше - до 19:00. Кассы на вход будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время можно будет войти на территорию. Отдельная новость - открывается дополнительный вход с улицы Большая Грузинская, дом 1, строение 103, рядом с КПП-1", - отмечается в сообщении.

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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТКРЫВАЕТ ЕЩЕ ОДИН ВХОД ☀️ С 13 марта Московский зоопарк начнет работать на час дольше – до 19:00. Кассы на вход будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время можно будет войти на территорию. Отдельная новость – открывается дополнительный вход с улицы Большая Грузинская, дом 1, строение 103, рядом с КПП-1. ⌚️☺️ Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели Зоопарка. После пробуждения сурков мы перешли на весенний режим работы. А так как пораньше пробудились медведи, которые особенно популярны у посетителей, было решено добавить дополнительный час. ☀️ Дополнительный вход с Большой Грузинской улицы ведет к одной из самых живописных экспозиций зоопарка – серым волкам Тарзану и Раде. Их вольер – отличный пример весенней природы, наполненный деревцами и раскидистым кустарником. Пройдя чуть дальше, посетители смогут полюбоваться великолепием фауны России: бобрами, соболями, песцами и другими животными нашей страны. Природа сделала подарок всем нам – все теплее, с каждым днем все больше хочется гулять под открытым небом. Мы тоже хотим сделать подарок москвичам и гостям столицы – дополнительный час, чтобы насладиться разнообразием животного мира нашей планеты. Фото: Александр Сашин

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Изменения графика работы связаны с тем, что что весна пришла раньше, установилась устойчивая теплая погода, оживились многие обитатели зоопарка - проснулись сурки и медведи.

Вход, расположенный со стороны Большой Грузинской улицы, ведет к серым волкам Тарзану и Раде. А чуть дальше посетители смогут увидеть бобров, соболей, песцов и других животных России. Дополнительный вход традиционно открывают для удобства гостей зоопарка после установления теплой погоды.

"Природа сделала подарок всем нам - все теплее, с каждым днем все больше хочется гулять под открытым небом. Мы тоже хотим сделать подарок москвичам и гостям столицы - дополнительный час, чтобы насладиться разнообразием животного мира нашей планеты", - говорится в сообщении.

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Россия
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