Акцию по раздельному сбору мусора организуют в экоцентре "Воробьевы горы" в Москве

МОСКВА, 12 марта./ТАСС/. Экоцентр "Воробьевы горы" в Москве организует акцию "Поможем природе вместе", которая состоится 15 марта с 12:00 до 14:30. Участники смогут сдать макулатуру, пластик, стекло и металл, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосприроды.

"Акция проходит каждый месяц. В феврале благодаря слаженной совместной работе "вторую жизнь" получат 15 мешков пластика, 6 мешков тетрапака (многослойной упаковки из картона, полиэтилена и фольги), 7,5 мешков стекла, 3 мешка металла, 3 связки гофрокартона и 6 коробок бумаги, а также пакет крафт-бумаги, зубные щетки, электроника, пластиковые карты, коробки из-под дисков", - пояснили в пресс-службе.

По словам организаторов, основная цель акции - привлечение населения к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, а также к уменьшению количества отходов, ежедневно генерируемого мегаполисом.

Стоит обратить внимание, что на переработку принимается только чистое вторсырье.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие - для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые - для всех остальных отходов. Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами с синей и серой маркировкой соответственно цвету баков.