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Две улицы на северо-востоке Москвы соединят новой дорогой

Костромскую улицу и Юрловский проезд в настоящее время разделяет железная дорога

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новую дорогу длиной планируют построить в Москве, она соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, сообщила в четверг пресс-службы мэра и правительства столицы.

"На заседании 12 марта 2020 года градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы под руководством Сергея Собянина одобрила подготовку проекта планировки нового участка улично-дорожной сети - соединение Костромской улицы и Юрловского проезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обе улицы в настоящее время разделяет железная дорога, которая ведет к промзоне № 51 "Медведково". Обе территории связывает Алтуфьевское шоссе, но с перепробегом 4,7 км. Поэтому для соединения Костромской улицы с Юрловским проездом планируют построить дорогу длиной 1,2 км с эстакадой через железнодорожные пути длиной 75 м. Кроме того, могут установить один новый светофор, и еще три переустроить.

Строительство позволит создать новую поперечную связь между тремя районами СВАО - Алтуфьевским, Бибирево, Отрадное и тем самым улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих в этой части города; организовать дополнительные межрайонные маршруты наземного городского пассажирского транспорта и улучшить транспортную доступность станции метро "Бибирево"; снизить транспортную нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Алтуфьевское шоссе, Широкую улицу и другие.

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