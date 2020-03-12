Парк "Остров мечты" временно снизит цены на билеты в рамках спецпредложения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Специальное предложение начало действовать в крупнейшем в Европе крытом тематическом парке "Остров мечты" в Москве, в рамках которого билеты будут стоить не 2,9 тыс. рублей, а 1,8 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка.

"Первый в России тематический парк "Остров Мечты" запустил весеннюю акцию на покупку билетов: до конца апреля их можно будет приобрести по сниженной стоимости. С 12 марта стандартные категории билетов в будние дни можно будет купить по цене 1,8 тыс. рублей за взрослый билет (с 10 лет) вместо 2,9 тыс. и 1,6 тыс. рублей за детский билет (до 10 лет) вместо 2,6 тыс. рублей. В выходные и праздничные дни билеты стандартной категории будут стоить 2,3 тыс. рублей вместо 2,9 тыс. за взрослый билет (возраст старше 10 лет) и 1,9 тыс. рублей за детский билет (до 10 лет) вместо 2,6 тысяч", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор парка Борис Пищик, чьи слова приводятся в материале, все, кто еще не успел побывать в "Острове Мечты", смогут посетить парк по привлекательной цене: протестировать аттракционы, познакомится с персонажами, испытать все многообразие эмоций. Он также выразил надежду, что в рамках этой весенней акции жители и гости столицы в полной мере прочувствуют, что такое тематический парк и полюбят новый для страны вид развлечений.

"Акция также будет распространяться и на другие категории билетов. Так, взрослый билет (возраст 10+) с опцией быстрого прохода в очередях Fast Pass будет стоить 4,8 тыс. рублей вместо 5,4 тыс. - как в выходные, так и будние дни, а детский (до 10 лет) - 4,4 тыс. рублей вместо 5,1 тыс. В выходные дни также можно будет приобрести семейный билет. Стоимость на двоих взрослых и одного ребенка до 10 лет составит 5,5 тыс. рублей вместо 7,4 тыс., а на двоих взрослых и двоих детей - 7,4 тыс. рублей вместо 9,9 тыс. рублей", - уточняется в материале.

Многодетные семьи, инвалиды, ветераны и пенсионеры смогут посетить "Остров мечты" в будние дни по цене 1,5 тыс. рублей вместо 2,2 тыс. за каждого члена семьи при предъявлении подтверждающих документов, а в выходные и праздничные дни - по стоимости 1,9 тыс. рублей. Льготные категории билетов возможно приобрести только в кассах на территории парка, стандартные также доступны для покупки на официальном сайте.

В стоимость билета в тематический парк "Остров Мечты" входит посещение всех его развлечений, в том числе аттракционов, шоу-программ и встреч с персонажами неограниченное количество раз в течение всего дня. Городской променад и ландшафтный парк продолжают работу в бесплатном режиме.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Для создания "Острова мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га.