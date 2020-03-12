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Распространение коронавируса нового типа

Штаб по строительству медцентра для пациентов с коронавирусом начал работу в Москве

Предполагается, что инфекционный центр возведут у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по строительству инфекционного центра для предотвращения распространения коронавируса начал работу в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге писал, что в Новой Москве в короткие сроки из быстровозводимых конструкций построят мобильный комплекс для лечения больных коронавирусом. Позднее СМИ уточняли, что больница появится у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД.

"В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина, мы сформировали оперативный штаб, в который вошли представители всех служб и ведомств, задействованных в работе по строительству инфекционного центра в рамках мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. Штаб уже начал свою работу. Ключевая его задача - координировать и контролировать все процессы строительства проекта", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Бочкарев уточнил, что штаб будет собираться ежедневно для принятия оперативных решений по каждому этапу строительства.

Всего в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 25 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess) выписаны после выздоровления.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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