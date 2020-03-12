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ФСИН в свой праздник восстановила облик больших тюрем, стоявших на месте парка "Зарядье"

В здании Минюста открылась трехдневная выставка, посвященная истории пенитенциарной системы XVII века
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© Пресс-служба ФСИН России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ФСИН России к своему профессиональному празднику восстановила облик Московских больших тюрем, стоявших у Кремля в XVII веке на месте нынешней территории Московского концертного зала "Зарядье". Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН, в здании Минюста на три дня открылась выставка, посвященная истории пенитенциарной системы XVII века.

Двенадцатого марта отмечается профессиональный праздник сотрудников ФСИН - День работника уголовно-исполнительной системы. В этом году службе исполняется 141 год. Датой образования отечественной системы исполнения наказаний принято считать 12 марта 1879 года, когда Александр II издал указ о создании Главного тюремного управления, положив начало единой системе исполнения наказаний в России.

Экспозиция, созданная сотрудниками отдела патриотической и историко-музейной работы ФСИН России совместно с Воронежским институтом ФСИН России и клубом исторической реконструкции "Пятый стрелецкий Андрея Афанасьева приказ", воссоздает позднее средневековье Русского царства и раскрывает тайны наказаний, исполнявшихся четыре столетия назад. На основе источников фондов Российского государственного архива древних актов вместе воссозданы городские образы эпохи XVII века, в том числе зданий Разбойного приказа и Московского тюремного двора.

"Площадь в 3 тыс. кв. м занимали Московские большие тюрьмы. Частокол, окружавший тюремные избы, в 3 м высотой и в 2 м глубиной снижал риски побега или, как говорили в те времена, "утечки" сидельцев тюремного двора. Более девяти московских тюремных изб имели свое название. Так, в "женской" избе отбывали срок представительницы прекрасного пола, а в "покаянной" сроком на шесть недель молитв и раскаяний - преступники, приговоренные к смертной казни", - рассказали в пресс-бюро.

На выставке представлены манекены дворского (начальника) тюремного двора, его помощников - сторожа и целовальника, а также стрельцов, выполнявших, в том числе, функции тюремной охраны, а также подлинники и копии предметов эпохи: инструменты для организации побега XVII столетия, шейная колода, плаха и топор палача, серебряная копейка и маска фальшивомонетчика (через нее осужденному за подделку денег через воронку вливался в рот металл, из которого он изготавливал деньги - прим. ТАСС). Манекен стрельца из охраны Московского тюремного двора включает полную экипировку - со шпагой, берендейкой (пенал для пороха на кожаном ремне) и фитильным ружьем. На выставке представлена и история Михаила Оксентьевича Брюхова, героя Смоленской (Русско-польской) войны 1632-1634 годов, который в июле 1640 года за воинскую храбрость и за ранения был пожалован царем Михаилом Федоровичем должностью дворского (начальника) Московского тюремного двора. У посетителей закрытой выставки есть возможность сделать фото на память в костюме тюремного сторожа XVII века.

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