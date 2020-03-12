Архитектурно-художественную подсветку в Москве в 2020 году получат 60 объектов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Архитектурно-художественную подсветку в 2020 году получат в Москве 60 объектов, в том числе культурного наследия, сообщила в четверг журналистам советник департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Виктория Боткова.

"Подсветку оборудуют на здании Третьяковской галереи, на магазине "Елисеевский" на Тверской улице и здании музея-панорамы "Бородинская битва", - сказала Боткова, уточнив, что всего таких объектов будет 60.

Сейчас завершается монтаж подсветки кафедрального собора Святых Петра и Павла в Старосадском переулке. По данным Объединенной энергокомпании, на объекте установили 239 современных осветительных приборов. Включить подсветку планируют в ближайшие два месяца. Собор Святых Петра и Павла - действующий, здание было освящено в 1819 году.