В Москве открылась выставка "Истории, которых не было"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Торжественное открытие экспозиции "Истории, которых не было" о людях с инвалидностью прошло в Музее Москвы, вход на нее будет свободным. Выставка входит в программу инклюзивного фестиваля "Разные люди - новый музей", организованного Политехническим музеем.

Это вторая часть одноименного выставочного проекта, созданного командой Политехнического музея с кураторами Аленой Лёвиной и Марией Сарычевой. В основу экспозиции легли личные истории людей с разными формами инвалидности об их отношениях с Москвой: лавочка, где случился первый поцелуй, парк, в котором катался на коньках, лестница, из-за которой никак не получается попасть в музей.

"Мы хотели, чтобы личные истории людей с инвалидностью зазвучали в Москве и стали заметными нам всем. О том, как им живется в этом городе, какие у них отношения с Москвой, о том, что им кажется доступным или недоступным, что их радует или расстраивает", - сказала ТАСС заместитель генерального директора Политехнического музея по работе с посетителями Вера Шенгелия.

Она добавила, что среди жителей Москвы по меньшей мере 10% - люди с инвалидностью. "И мы так редко на улицах города с ними сталкиваемся. В последние два года я замечаю перемену, все чаще и чаще вижу этих людей, но все-таки не настолько часто, как, может быть, в Европе. И этим проектом мы хотим обратить внимание на это - показать, что это такие же москвичи, как и мы, это наши соседи", - сказала Шенгелия.

Проект был создан по принципу партиципации, вовлечения. "У нас была специальная форма, которую любой человек с инвалидностью мог заполнить, сказать, что он хочет участвовать в проекте. Тогда мы брали у него интервью - вместе с порталом "Такие дела" мы эти интервью публикуем, то есть рассказываем эти истории не только на выставке", - сообщила собеседница агентства.

Пять "островов" выставки

Как говорят организаторы, выставка состоит из пяти "островов", каждый из которых рассказывает истории героев через личные предметы и фотографии, видео и записи разговоров. Как и первая часть выставки, которая проходила в Ильинском сквере этой зимой, выставка в Музее Москвы доступна для широкой аудитории. Для слабовидящих и незрячих посетителей предусмотрен тифлоаудиогид и тактильные объекты, а все видеоролики сопровождаются субтитрами для удобства слабослышащих и глухих гостей выставки. Увидеть экспозицию можно до 14 апреля 2020 года в первом корпусе Музея Москвы.

Выставку дополнит публичная программа: герои проекта придумали свои форматы, чтобы рассказать о жизни в городе. Через неделю, 19 марта, состоится перформативная сессия "Город, который", участники которой создадут карту Москвы с местами, вызывающими у них негативные эмоции. Также пройдут мастер-класс по русскому жестовому языку "Язык, которого не было", коллективный пленэр Союза пальчиковой живописи, участники которого рисуют пальцами рук, ног и другими частями тела. К закрытию выставки, 9 апреля, волонтеры "Дома слепоглухих" расскажут о своем опыте сопровождения по городу людей с нарушением зрения.

О проекте

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и на средства Фонда развития Политехнического музея. С 12 декабря по 19 апреля в Москве на площадках Политехнического музея, в Музее истории ГУЛАГа, Мультимедиа Арт Музее, "Шанинке", Театре.doc и Центре документального кино проходит серия инклюзивных событий "Разные люди - новый музей". Фестиваль призван наладить диалог музеев, театров, библиотек и людей с различными ментальными и физическими особенностями.

В 2019 году при Политехе был создан Совет по доступности. Это первое в России инклюзивное сообщество при музее, членами которого стали люди с разными формами инвалидности, активисты и представители НКО. Совет по доступности участвует в создании музейных программ, доступной среды и сервисов.