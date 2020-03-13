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Больше 500 тыс. человек посетили каток на ВДНХ за сезон

В этом году впервые в истории ВДНХ проводились экскурсии на коньках, их посвятили павильонам Центральной аллеи

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. За три месяца работы каток на ВДНХ посетило более 500 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

За время зимнего сезона на ВДНХ прошло более 100 мероприятий: спортивных праздников, шоу, концертов, благотворительных акций, флешмобов, мастер-классов и конкурсов.

"Несмотря на непривычно теплую для нашего города зиму, каток посетили больше 500 тыс. человек. Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Они проводились впервые в истории ВДНХ и были посвящены историческим павильонам Центральной аллеи", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Весь зимний сезон гости катка могли кататься на коньках от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие". Вместе с инфраструктурой самый большой в Европе каток с искусственным покрытием занял 53 тыс. кв. м. Здесь работали пять входных павильонов с прокатом спортивного инвентаря и экспресс-павильон для гостей со своими коньками. Услугой аренды коньков воспользовались 187 215 посетителей.

"На катке проводили мероприятия разного формата, в которых приняли участие звезды кино, театра, эстрады и спорта - Ингеборга Дапкунайте, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ternovoy, Родион Газманов, Анастасия Гребенкина, Наталья Забияко, Александр Эмберт и многие другие", - говорится в сообщении.

За время зимнего сезона на ледовой площадке отметили такие крупные мероприятия, как Международный день танго, День российского студенчества и многое другое.

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