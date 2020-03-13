Выбор площадок для регистрации брака в Москве стал доступен на едином портале госуслуг

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Единый портал госуслуг обновил правила подачи электронного заявления на регистрацию брака, теперь в списке мест для организации церемоний в Москве вместе с отделами ЗАГС и дворцами бракосочетания будут отображаться новые площадки. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Раньше при подаче заявления на регистрацию брака через единый портал госуслуг необходимо было выбрать сначала отдел ЗАГС, к которому прикреплена площадка, а затем уже отметить, где бы вы хотели провести церемонию - в зале торжественных регистраций или в необычном месте. Теперь выбор новой площадки доступен наравне с загсами и дворцами бракосочетания. Это делает процедуру подачи электронного заявления более быстрой и удобной", - приводит портал слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС по Москве Светланы Уханевой.

Для подачи заявления через единый портал госуслуг необходимо заполнить персональные данные будущих супругов, отметить галочкой выбор места. Затем в пункте "Выбор органа ЗАГС" ставится отметка напротив графы "Торжественная регистрация", после чего откроется перечень отделов ЗАГС, дворцов бракосочетания и новых площадок для регистрации брака.

На сегодняшний день молодожены могут зарегистрировать брак в 31 необычном месте в Москве, среди них есть ипподром, старинные усадьбы, музеи и театр. Также проводятся церемонии в некоторых башнях делового центра "Москва-Сити", в "Москвариуме", Московском планетарии и на стадионе "Лужники". По данным портала, ожидается, что в 2020 году на новых площадках брак заключат 8,5 тыс. пар.