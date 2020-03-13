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На Азовской улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево

Движение транспорта перекрыто по двум полосам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Дерево упало на проезжую часть на Азовской улице на юго-западе Москвы, движение автотранспорта там перекрыто по двум полосам, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"На улице Азовской произошло падение дерева на проезжую часть. В настоящее время для движения автотранспорта перекрыты две полосы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате падения дерева поврежден припаркованный под ним автомобиль. Всего из-за сильного ветра в Москве упало пять деревьев, пострадавших нет.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ветре до 25 метров в секунду в пятницу. Жителям столицы в связи с этим рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

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