Льготы на оплату аренды земли получили 14 технопарков и промкомплексов в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 14 столичных технопарков и промкомплексов получили льготную ставку на 10 лет по арендной плате земли. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно договорам, устанавливается пониженная ставка годовой арендной платы в размере 0,3% от кадастровой стоимости участка для промкомплексов и 0,01% для технопарков и индустриальных парков.

"Статус промкомплекса теперь позволяет предприятиям экономить и на налогах, и на аренде земли. А сэкономленные средства компании вкладывают в собственное развитие. За 2019 год совокупный объем льгот для 53 столичных промкомплексов составил 2 млрд рублей, - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущество-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Столичным промкомплексам и технопаркам не нужно будет регулярно переоформлять льготу, достаточно раз в год подтверждать свой статус в специальной городской комиссии. При обращении льгота будет устанавливаться с даты присвоения организации статуса промышленного комплекса или технопарка. В 2019 году такую привелегию получили 19 технопарков и 16 промкомплексов.

"Общая площадь арендованных по льготной ставке участков составила 69,7 га. Предоставленные городом льготы позволили сэкономить арендаторам в общей сложности 120,372 млниллиона рублей", - приводятся слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.