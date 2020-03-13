Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе связи с сильным ветром в пятницу. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21:00 в столичном регионе.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

Оранжевый уровень опасности в связи с усилением ветра объявлен также в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.

В четверг синоптики также объявляли желтый уровень погодной опасности во всех регионах Центрального федерального округа в связи с сильным ветром.