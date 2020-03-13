Заявление на выплаты при рождении детей москвичи смогут подать, не выходя из дома

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Социальную услугу на подачу заявления федеральных выплат при рождении первого или второго ребенка москвичи могут оформить, не выходя из дома. Об этом в пятницу сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения навещают родителей и рассказывают о том, какие выплаты им полагаются, а также помогают оформить заявление.

"Мы внедряем проактивный подход в предоставлении социальных услуг москвичам. Если молодые родители получили региональную выплату по рождению детей, но еще не воспользовались федеральными мерами поддержки, мы информируем их о такой возможности и при необходимости помогаем оформить заявление. Всего планируется навестить 43 тыс. московских семей, сотрудники департамента труда и соцзащиты лично проинформировали уже 18 тыс. семей", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В обязательном порядке специалисты ведомства предварительно звонят родителям и договариваются о проведении встречи. Также они рассказывают о пакете документов, который необходимо подготовить. В назначенный день специалисты посещают семью и помогают в написании заявления. В случае если каких-то документов не хватает, за ними в течение пяти дней приедут сотрудники центров госуслуг "Мои документы".

"Если мама оформляет федеральную выплату на первого ребенка, то специалисты соцзащиты в течение 10 дней сами принимают решение о назначении выплаты. В тех семьях, где необходимо оформить выплату на второго малыша, сотрудники ведомства помогают в написании заявления и передают его в Пенсионный фонд России", - говорится в сообщении.