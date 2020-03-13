Синоптики сообщили, что сильный ветер в Москве утихнет к вечеру 13 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сильный ветер, порывы которого в настоящее время превышают 20 м/с, утихнет в Москве к вечеру. В выходные порывы ветра в регионе будут достигать 17 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Послабление ветра прогнозируется к концу сегодняшнего дня, но все равно до 15-17 м/с будут и в субботу, и в воскресенье", - сообщил он.

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе связи с сильным ветром в пятницу. Синоптики предупредили о сильном ветре, местами с порывами до 20-25 м/с.