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Распространение коронавируса нового типа

Площадь строящегося инфекционного центра в Новой Москве составит 43 га

В рамках проекта планируют проложить порядка 10 км инженерных сетей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Строительство инфекционного центра стартовало в Новой Москве, его площадь составит 43 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В Москве разрабатывают строительную площадку будущего инфекционного центра в рамках реализации плана по сдерживанию коронавируса. Завершаются геологические изыскания и проработка документации.

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"Площадь медицинского центра составит 43 га. В комплексе будут работать приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное и (на случай необходимости) родильное отделения. Для центра планируется закупить передовые отечественные и зарубежные материалы, оснастить самым современным медицинским оборудованием", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении, оперативный штаб строительства работает круглосуточно. Одной из основных задач на данный момент является обеспечение всей территории необходимыми коммуникациями. Всего в рамках проекта планируют проложить порядка 10 км инженерных сетей.

"Проект инфекционного центра во многом уникален. Однако мы учли имеющийся в Москве опыт возведения похожих объектов, а также опыт наших коллег из Китая. Отмечу, что это будет один из самых современных медицинских центров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи", - подчеркнул Бочкарев.

По словам заммэра, проработка концепции проекта, подбор технологий и изучение соответствующего опыта начали в Москве еще в конце января, когда вирус начал распространяться в других странах.

 

О коронавирусе

 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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