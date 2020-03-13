Время пятничной молитвы в московских мечетях сократят в связи с угрозой коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московские мечети сократят время пятничной молитвы из-за угрозы эпидемии коронавируса, говорится в разъяснении о режиме работы организаций в структуре Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в Москве на период пандемии коронавируса, опубликованном на сайте ДУМ РФ в пятницу.

"Имамам мечетей доведено указание, начиная с ближайшей пятницы кратно сократить длительность пятничной молитвы до момента улучшения эпидемиологической обстановки. Если обычно совершение пятничной молитвы с ее обязательной и дополнительной частями занимает около часа времени, в ситуации пандемии в мечети будет совершаться лишь обязательная часть джума-намаза [пятничная молитва, обязательная для мусульман] общей длительностью не более 10-15 минут. Цель такого шага - максимальное сокращение времени пребывания верующих в закрытом помещении", - написано в документе.

В Московской соборной мечети, согласно разъяснению, вдвое увеличена частота уборки помещений для молитвы, ручки дверей и перила каждый час обрабатываются дезинфицирующим составом. "В ближайшее время мечеть будет оборудована и устройствами для бесконтактной антисептической обработки кистей рук. Аналогичные меры рекомендованы для Исторической и Мемориальной мечетей", - написано на сайте ДУМ РФ.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ рекомендовал мусульманам воздержаться от паломничества в связи с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.