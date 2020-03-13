Энергетики Московского региона приведены в режим повышенной готовности

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Энергетики компании "Россети Московский регион" приведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями и усилением ветра с порывами до 27-29 м/с, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 27-29 м/с энергетики компании "Россети Московский регион" (ПАО МОЭСК) приведены в режим повышенной готовности. В оперативной готовности находятся 443 бригады, более 2,2 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц спецтехники, включая резервные источники питания - 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью более 35 тыс. кВт", - говорится в сообщении.

Компания предупреждает, что при возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС сотрудники оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Кроме того, энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Для населения круглосуточно работает "Светлая линия" : 8-800-700-40-70 (звонок бесплатный).