МЧС задействовало мобильные громкоговорители для предупреждения о ветре в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. МЧС задействовало громкоговорители на автомобилях для предупреждения о сильном ветре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в столичном ГУ МЧС России.

"Информирование осуществляется с помощью мобильных средств громкоговорящей связи", - сказал собеседник агентства. По его словам, в первую очередь эта работа проводится во всех столичных парках, особое внимание уделяется отдаленным участкам.

Кроме того, для предотвращения несчастных случаев на 138 маршрутах работают патрульные группы оповещения о сильном ветре с порывами до 20-25 м/с. "Задействовано порядка 500 человек личного состава и более 100 единиц техники", - сообщили в ГУ МЧС.

В четверг управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 м/с. Для оповещения населения задействован и телеэфир. Так, в эфире телеканала "Россия-24" появилось предупреждение со звуковым сопровождением со следующим текстом: "Внимание! Ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны". В течение часа предупреждение появлялось дважды.

Впервые телеканалы задействовали в Москве как систему оповещения об угрозе ЧС 8 августа 2019 года, когда также прогнозировался шквалистый ветер. Система оповещения, к которой относится и телеэфир, может быть задействована по решению руководства региональных властей в случае угрозы ЧС. Источником ЧС может стать ветер с порывами от 25 метров в секунду.