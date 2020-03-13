В Москве авиация может одновременно ликвидировать два пожара наивысшего ранга

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пожарная авиация Москвы может одновременно обеспечить ликвидацию двух пожаров по пятому, максимальному уровню сложности тушения. Об этом сообщил журналистам директор Московского авиационного центра (МАЦ) Кирилл Святенко.

"На сегодняшний день мы в состоянии обеспечить ликвидацию двух пожаров категории 5. В истории такого не было", - сказал он.

Святенко рассказал, что срок службы у пожарных вертолетов - 30 лет, потом их надо списывать. "Поэтому мэром Москвы было принято решение о поэтапной замене парка авиационной техники. В прошлом году была поставка первого вертолета", - сказал глава МАЦ. Вместо этого вертолета закуплена новая модификация Ка-32А. В конце этого года ожидается поставка еще одного вертолета и полностью парк будет заменен к 2022 году. "Эта машина идеальная для наших условий. Жизнь и история показала эффективность этой системы", - сказал Святенко. Он отметил, что о расширении парка речи не идет, так как сейчас количество техники полностью покрывает задачи по обеспечению пожарной безопасности столицы.

Аварийный десант

Как рассказал Святенко, в Московском авиационном центре в прошлом году была создана аварийно-спасательная служба. Так называемый авиационный спецназ дежурит в суточном режиме. Они единственные, кто обучены десантированию с вертолета беспарашютным способом - с помощью лебедки.

Пожарная авиация

26 лет назад, 12 марта 1994 года, в ходе учений московские пожарные впервые в России показали применение вертолета для тушения пожара. В 1990-е годы правительство Москвы закупило три пожарных вертолета.

Сейчас в оперативном управлении МАЦ находятся 10 вертолетов. Из них четыре пожарных - три Ка-32А и Ми-26, остальные - санитарная авиация. Два пожарных вертолета работают ежедневно: один - 12 часов и один - в круглосуточном режиме. Ка-32 оснащены водосливным устройством, рассчитанным на 5 т воды. Вертолет также применяется для разбора завалов, мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки. Ми-26 может поднимать до 15 т воды, а также перевозить в кабине крупногабаритные грузы.