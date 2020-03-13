{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве авиация может одновременно ликвидировать два пожара наивысшего ранга

Сейчас в оперативном управлении Московского авиационного центра находятся 10 вертолетов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пожарная авиация Москвы может одновременно обеспечить ликвидацию двух пожаров по пятому, максимальному уровню сложности тушения. Об этом сообщил журналистам директор Московского авиационного центра (МАЦ) Кирилл Святенко.

"На сегодняшний день мы в состоянии обеспечить ликвидацию двух пожаров категории 5. В истории такого не было", - сказал он.

Святенко рассказал, что срок службы у пожарных вертолетов - 30 лет, потом их надо списывать. "Поэтому мэром Москвы было принято решение о поэтапной замене парка авиационной техники. В прошлом году была поставка первого вертолета", - сказал глава МАЦ. Вместо этого вертолета закуплена новая модификация Ка-32А. В конце этого года ожидается поставка еще одного вертолета и полностью парк будет заменен к 2022 году. "Эта машина идеальная для наших условий. Жизнь и история показала эффективность этой системы", - сказал Святенко. Он отметил, что о расширении парка речи не идет, так как сейчас количество техники полностью покрывает задачи по обеспечению пожарной безопасности столицы.

Аварийный десант

Как рассказал Святенко, в Московском авиационном центре в прошлом году была создана аварийно-спасательная служба. Так называемый авиационный спецназ дежурит в суточном режиме. Они единственные, кто обучены десантированию с вертолета беспарашютным способом - с помощью лебедки.

Пожарная авиация

26 лет назад, 12 марта 1994 года, в ходе учений московские пожарные впервые в России показали применение вертолета для тушения пожара. В 1990-е годы правительство Москвы закупило три пожарных вертолета.

Сейчас в оперативном управлении МАЦ находятся 10 вертолетов. Из них четыре пожарных - три Ка-32А и Ми-26, остальные - санитарная авиация. Два пожарных вертолета работают ежедневно: один - 12 часов и один - в круглосуточном режиме. Ка-32 оснащены водосливным устройством, рассчитанным на 5 т воды. Вертолет также применяется для разбора завалов, мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки. Ми-26 может поднимать до 15 т воды, а также перевозить в кабине крупногабаритные грузы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС