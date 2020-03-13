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Около 1,5 тыс. подарочных монет "Рожденный в СССР" продали с начала года в метро Москвы

Также большим спросом пользуются монеты с изображением Храма Василия Блаженного и гербом столицы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пассажиры столичного метро с начала года чаще всего покупали в вендинговых автоматах сувениры с символикой советского периода. За три месяца было продано около 1,5 тыс. монет "Рожденный в СССР", сообщила в пятницу пресс-служба московского метро.

"Монета "Рожденный в СССР" стала самым востребованным сувениром в вендинговых автоматах мосметро. За три месяца работы новых автоматов по продаже подарочных монет чаще всего пассажиры покупали сувениры с символикой советского периода. Из 5 тыс. сувениров, проданных с момента установки новых автоматов, порядка 1,5 тыс. пришлось на монету "Рожденный в СССР", - говорится в сообщении.

Большим спросом пользуются также монеты с изображением Храма Василия Блаженного и гербом Москвы.

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