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Гидрометцентр: снежный покров установится в Москве на выходных

Синоптики также прогнозируют ветер, дождь и гололедицу
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Снежный покров высотой 5-10 см установится в Москве на выходных, сообщил в пятницу глава Гидрометцентра России Сергей Борщ.

"Ближайшие дни будут очень некомфортными для нас. Особенно для жителей Москвы, Подмосковья и центрального региона. Это приведет и к понижению температуры. Кроме того, установится снежный покров 5-10 см, но перед этим будет ветер, дождь и гололедица", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Борща, такая погода будет связана с перемещением сразу нескольких мощных циклонов, в тылу которых будет заток арктического воздуха.

По данным Гидрометцентра, днем 14 марта в Москве ожидается 4-6 градусов тепла, 15 марта - от нуля до минус 2 градусов.

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