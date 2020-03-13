Власти Москвы рассказали о вместимости новой инфекционной больницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Строящаяся инфекционная больница в Новой Москве сможет принять до 500 человек. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее стало известно, что новую инфекционную больницу построят в Новой Москве. Участок расположен за "бетонным" кольцом вблизи деревни Голохвастово.

"Больница будет рассчитана на 500 мест, половина из которых - реанимационные койки", - сказала Ракова.

Она пояснила, что особенность новой больницы заключается в том, что количество реанимационных и общих коек в этой больнице примерно одинаково - 240 реанимационных коек и 260 обычных. Обычно в больницах количество реанимационных коек не превышает 10-15%, отметила Ракова.

Заммэра добавила, что все койки в новой больнице оборудуют таким образом, чтобы к ним можно было подключить аппараты ИВЛ и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) и обеспечить быструю подачу кислорода. Таким образом, в больнице будет все необходимое для борьбы с заболеванием.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 35 случаев заражения.

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