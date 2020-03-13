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Городская ферма появится на месте многоуровневого паркинга в Москве

На первом этаже расположится зона погрузки-разгрузки и складские помещения, все остальные этажи займут производственные помещения цехов выращивания

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Многоуровневый паркинг на Каширском шоссе в Москве будет реконструирован и переоборудован в городскую ферму для выращивания зелени. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"На Каширском шоссе д. 61, корп. 3. из многоуровневого паркинга сделают городскую ферму. Восьмиэтажное здание займет площадь в 26 тыс. кв. м. Внутренние помещения станут продолжением действующей первой городской вертикальной фермы, которая производит свежие салаты и другую зелень по экологически чистым технологиям", - приводят в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

На первом этаже расположится зона погрузки-разгрузки, складские помещения, а также место для складирования готовой продукции. Все остальные этажи занимают производственные помещения цехов выращивания. Фасады будут облицованы ритмично чередующимися сендвич-панелями разных цветов.

Прежде это здание, а также соседний производственный корпус, принадлежали табачной фабрике. После ее закрытия новый владелец компания "РусЭко" решил перепрофилировать производство. В ходе реконструкции размеры бывшей автостоянки не изменятся, уточняется в сообщении.

Как сообщается на портале мэрии, вертикальные фермы отличаются от привычных теплиц тем, что растения выращиваются на нескольких ярусах. Благодаря этому площади используют максимально эффективно. Один квадратный метр вертикальной фермы приносит в 10 раз больше урожая, чем обычная теплица.

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Россия
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