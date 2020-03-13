{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы: город обеспечен всем необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом

Кроме того, в Новой Москве возводится мобильный комплекс для лечения зараженных коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Столица обеспечена необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом журналистам в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Москва обеспечена необходимым оборудованием. В городе сейчас насчитывается около 5 тыс. аппаратов ИВЛ. Кроме того, дополнительно 265 аппаратов резервируется для возможных больных с коронавирусной инфекцией", - сказала Ракова.

Она добавила, что в системе здравоохранения столицы сейчас есть 16 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которые могут быть использованы для лечения пациентов, заболевших COVID-19.

"Дополнительно до конца апреля будет приобретено еще 23 аппарата", - сказала Ракова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге писал, что в Новой Москве в короткие сроки из быстровозводимых конструкций построят мобильный комплекс для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Позднее СМИ уточняли, что больница появится у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 35 случаев заражения.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве 40 детей эвакуировали из детсада из-за короткого замыкания
Всего из здания эвакуировали 50 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС