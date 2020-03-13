Власти Москвы: город обеспечен всем необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Столица обеспечена необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом журналистам в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Москва обеспечена необходимым оборудованием. В городе сейчас насчитывается около 5 тыс. аппаратов ИВЛ. Кроме того, дополнительно 265 аппаратов резервируется для возможных больных с коронавирусной инфекцией", - сказала Ракова.

Она добавила, что в системе здравоохранения столицы сейчас есть 16 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которые могут быть использованы для лечения пациентов, заболевших COVID-19.

"Дополнительно до конца апреля будет приобретено еще 23 аппарата", - сказала Ракова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге писал, что в Новой Москве в короткие сроки из быстровозводимых конструкций построят мобильный комплекс для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Позднее СМИ уточняли, что больница появится у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 35 случаев заражения.