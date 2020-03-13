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Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже из-за усиления выездной службы

Всего в столице капитальный ремонт планируют начать в 50 поликлиниках в 2020 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Поликлиники в Москве начнут ремонтировать позже запланированного срока из-за усиления выездных служб, сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Капитальный ремонт некоторых поликлиник в Москве начнется на несколько месяцев позже запланированного ранее срока. Такая мера принята в связи с необходимостью усилить выездную службу поликлиник. При этом проект капремонта учреждений будет реализован в полной мере", - сказала Ракова.

Она пояснила, что усиление выездной службы поликлиник проводится из-за того, что нужно посетить максимальное количество людей с ОРВИ на дому. К этой работе дополнительно привлекли врачей профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодых специалистов - ординаторов - 750 человек. Кроме того, в самих поликлиниках организовали раздельный прием пациентов - с ОРВИ и без.

Заммэра напомнила, что на входе в поликлиники организованы посты, где проверяют всех входящих. В некоторых поликлиниках были сделаны отдельные входы для пациентов с высокой температурой. Лечащий врач принимает их в отдельном кабинете.

"Еще одной важной, хоть и вынужденной мерой стал перенос сроков капитального ремонта нескольких городских поликлиник на несколько месяцев. Медицинские организации, строительные работы в которых должны были начаться в конце марта и апреле, уйдут на капитальный ремонт позже", - пояснила Ракова.

В Москве с февраля этого года запущена масштабная программа капитального ремонта поликлиник, он проводится в рамках внедрения "Нового московского стандарта". До 2024 года планируется отремонтировать 135 зданий, начать капремонт первых 50 объектов планируется в 2020 году. В 12 поликлиниках уже начались строительные работы.

Эпидемиологическая обстановка в Москве

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в городе ниже эпидемиологического порога на 33,5%, ситуация улучшается.

При этом в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией 11 марта. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 35 случаев заражения, 19 из них в Москве.

 

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